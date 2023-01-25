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Giriş Tarihi: 25.1.2023 23:05 Son Güncelleme: 25.1.2023 23:10

Satmaya götürdüğü araç yolda alevlere teslim oldu

İstanbul Bahçelievler'de sahibinin, satış için anlaştığı kişiye teslim etmek için götürdüğü hafif ticari araç, yolda alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

DHA
Satmaya götürdüğü araç yolda alevlere teslim oldu

Yangın, saat 21.30 sıralarında Adnan Kahveci Bulvarı'nda çıktı. Baran Özpolat satış için anlaştığı 34 LZJ plakalı hafif ticari aracı yeni sahibine teslim etmek için yola çıktı. Özpolat yolda ilerlerken dumanlar çıktığını fark ettiği aracı durdurdu. Bir anda yükselen alevler aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Hafif ticari aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

ARACI YENİ SAHİBİNE TESLİM ETMEYE GİDİYORDU

Aracın sahibi Baran Özpolat, "Aracı teslim etmeye gidiyorum sattığım arkadaşa. Işıklara gelirken duman çıkmaya başladı. Aracı park ettim, alev almaya başladı. İtfaiyeyi aradık, itfaiye geldi. Araç bu hale geldi. Yarın ekspertize sokacaktım arabayı" ifadelerini kullandı.

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Satmaya götürdüğü araç yolda alevlere teslim oldu
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