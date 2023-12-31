Satranç müzesinde yılbaşı gösterisi

Türkiye'de tek, dünyada da 9 satranç müzesinden biri olan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 2024 yılına renkli bir kutlama ile girdi. Her yaştan davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen yılbaşı partisinde, 110 ülkeden temin edilen 700'ü aşkın tematik satranç takımı da ilgiyle incelendi. Yaklaşık yarım asırdır satranç takımı koleksiyonerliği yapan Akın Gökyay tarafından kurulan müze, kısa sürede önemli başarılara imza attı. 2012 yılında Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 2022 Kültür ve Turizm Özel Ödülü'ne de layık görüldü.Vatandaşların yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği müze, yılbaşında ise bu kez keyifli bir kutlama organizasyonu ile adından söz ettirdi. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcilerinden müze müdürlerine kadar pek çok davetlinin yer aldığı etkinlikte, gece boyu ikramlar yapıldı. Bireysel dans gösterileri ile renklenen yılbaşı kutlamasında katılımcılar birbirine hediye takdim etmeyi de ihmal etmedi.Müzenin Türkiye için önemli bir değer olduğunu dünya genelinde sadece 8 örneğinin bulunduğunu belirten Müze Yönetici Duygu Sapaz, "Türkiye'de bizim dışımızda 2. bir satranç müzesi bulunmuyor. Moskova'da ve Avusturya'da bulunan diğer satranç müzeleri ile de iletişim halindeyiz. Dünyada benzer müzeleri görmek hem onlar için hem de bizim için yeni bir fikir oluyor. Bugün de davetlilerimizle birlikte harika bir yılbaşı kutlaması yaptık. Tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.