Satrançta Türkiye’nin en genç büyük ustası

Türkiye'nin satrançta en genç büyük ustası (GM) 16 yaşındaki Ediz Gürel oldu. Prag Satranç Festivali'nde Erwin L'ami ile yaptığı karşılaşmada berabere kalarak son GM normunu almayı garantileyen Ediz Gürel'i genç yaşında elde ettiği başarıyı kutlayan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Başarılı performansı ile gurur duyuyoruz. Milli sporcumuz inanılmaz disiplinli ve çok çalışarak yoluna devam ediyor. Dünya Ediz'i takip etmeye devam edecek. Genç yıldızlarımızın başarısı ilham veriyor. Yeni GM'lerimiz de geliyor. 2012 yılından bu yana Büyükusta sayımız artı, yenileri de yolda. Dünyanın en genç IM'si Yağız Kaan Erdoğmuş, IM Işık Can, IM Alparslan Işık gibi sporcularımız çok yakında GM olabilir. Türkiye genç ustalarının performansları ile dünyada takdir ediliyor. Türkiye satrançta başarıyla yoluna devam ediyor" dedi.