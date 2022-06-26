Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi. H.Y., A.A. ve O.Y. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sattıkları uyuşturucuların paralarıyla yakalandılar | Video

A.A.'nın elinde bulunan poşet içerisinde; uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 69 bin lira bulundu. İş yerinde yapılan aramalarda 497.2 gram Esrar maddesi, yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 450 lira nakit para ve iki uyuşturucu hap ele geçirildi.

Üç şüpheli de "Uyuşturucu Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.