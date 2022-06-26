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Giriş Tarihi: 26.6.2022 09:24 Son Güncelleme: 26.6.2022 09:58

Sattıkları uyuşturucuların paralarıyla yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sattıkları uyuşturucuların paralarıyla yakalandılar

İstanbul’da üç uyuşturucu satıcısı; sattıkları uyuşturucu maddelerin paralarıyla Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi. H.Y., A.A. ve O.Y. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sattıkları uyuşturucuların paralarıyla yakalandılar | Video

A.A.'nın elinde bulunan poşet içerisinde; uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 69 bin lira bulundu. İş yerinde yapılan aramalarda 497.2 gram Esrar maddesi, yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 450 lira nakit para ve iki uyuşturucu hap ele geçirildi.

Üç şüpheli de "Uyuşturucu Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Sattıkları uyuşturucuların paralarıyla yakalandılar
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