Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Küçükkuyu İlkokulu'nun 1. sınıf öğrencileri okuma-yazma öğrenir öğrenmez, öğretmenleri Ceren Pekaslan (40) öncülüğünde Doğu'daki Jandarma karakollarındaki asker abilerine ilk tebrik kartlarını yazdı. Kimi öğrenciler asker abilerine "İyi ki varsınız, sizi seviyoruz" sözleriyle resimler çizerken, kimileri "Dualarımız sizinle. Sizler var oldukça biz rahatız" yazdı.Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak, Van, Muş ve Bitlis gibi 20 karakola kartlar ulaştıkça askerler çok duygulandı, hemen miniklerin her birinin adına mektup ve hediyeler gönderildi. Askerden gelen her bir mektupla asker abileri ve çocuklar arasında gönül bağı arttıkça arttı. Ceren öğretmen, nasıl bir gönül bağı kurulduğunu anlatıyor: "Kartlarla öğrenciler 'Sizinleyiz' mesajı verdi. İlk olarak Bingöl'ün Karlıova ilçesinden cevap geldi. Kocaman bir kolinin içerisinde her birinin adına hediyeler, bez kalemlikler, boyama kalemleri, boyama kitapları vs. yollamışlardı. Askerler birlikte çektirdikleri fotoğrafları da koliye koymuştu. Karakol komutanının mektubu da içindeydi.Başka yerlerden ve Hakkâri'den Tuğgeneral Paşa'dan ve askerlerden de mektup geldi. Çocuklar her gelen cevapta heyecanlandı. Doğu'daki komutanlardan arayanlar da oldu, sınıfta öğrenciler asker abileriyle konuştu. Bir komutan 'Biz burada sayenizde yalnız olmadığımızı hissettik. Bize o kadar iyi geldi ki, siz belki küçük bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz, bu bizim için çok kıymetli' dedi. Öğrencilerle çok duygulandık. Bizim artık orayla bir gönül bağımız var. Çoğu öğrencim 'Ben de asker olmak istiyorum' diyor. İsterim ki bütün askerler o mutluluğu öğrencilerle yaşasın, yurt genelinde birçok okuldan kart gönderimi yaygınlaşsın."