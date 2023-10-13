Saygılı: Kızılay olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını eğitimle taçlandırıyoruz

Türk Kızılay 1'inci Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, çocukların eğitimlerinin okul öncesinin katkısıyla sağlam temeller üzerinde gerçekleşmesinin gelecekteki eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal yaşantılarının da aynı oranda etkileneceğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Anaokulu eğitim bir zorunluluk olmanın yanı sıra çocuklarımızın sosyalleşmesine de önemli katkı sunuyor.

Paylaşmayı, arkadaş ilişkilerini sürdürmeyi ve ilişkilerde sosyal kuralları öğrenmeyi sağlayan anaokullarımızdaki eğitim ne kadar güçlü olursa gelecek nesillerimiz de o kadar güçlü olacaktır. Kızılay tarafından, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım himayesinde başlatılan '81 İl 81 Anaokulu Projesi' kapsamındaki 60'ncı okulun, Kırıkkale'de törenle açılmasının gururunu yaşıyoruz.

Okullarımızın eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, okul öncesi eğitimin desteklenmesi, öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak okul ikliminin güçlendirilmesi; okulların fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. Kızılay'ımızın bu projesi bu vizyona hizmet etmektedir."