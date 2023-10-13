Haberler Yaşam Haberleri Saygılı: Kızılay olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını eğitimle taçlandırıyoruz
Giriş Tarihi: 13.10.2023 13:55 Son Güncelleme: 13.10.2023 14:13

Saygılı: Kızılay olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını eğitimle taçlandırıyoruz

Türk Kızılay 1’inci Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, en önemli misyonlarından birisi eğitim olan Kızılay tarafından “81 ilde 81 Anaokulu” projesinin devam ettiğini, 60’ncı okulu Kırıkkale’de açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Saygılı, bir çocuğun eğitiminin Türkiye’nin geleceği olduğunu belirterek, “Kızılay olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılını eğitimle taçlandırıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğiz yavrularımızın daha iyi ortamlarda eğitim görmeleri ile başlattığımız anaokulu seferberliği kapsamında yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Saygılı: Kızılay olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını eğitimle taçlandırıyoruz

Türk Kızılay 1'inci Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, çocukların eğitimlerinin okul öncesinin katkısıyla sağlam temeller üzerinde gerçekleşmesinin gelecekteki eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal yaşantılarının da aynı oranda etkileneceğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Anaokulu eğitim bir zorunluluk olmanın yanı sıra çocuklarımızın sosyalleşmesine de önemli katkı sunuyor.

Paylaşmayı, arkadaş ilişkilerini sürdürmeyi ve ilişkilerde sosyal kuralları öğrenmeyi sağlayan anaokullarımızdaki eğitim ne kadar güçlü olursa gelecek nesillerimiz de o kadar güçlü olacaktır. Kızılay tarafından, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım himayesinde başlatılan '81 İl 81 Anaokulu Projesi' kapsamındaki 60'ncı okulun, Kırıkkale'de törenle açılmasının gururunu yaşıyoruz.

Okullarımızın eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, okul öncesi eğitimin desteklenmesi, öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak okul ikliminin güçlendirilmesi; okulların fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. Kızılay'ımızın bu projesi bu vizyona hizmet etmektedir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'den ABD'ye Barış Pınarı tepkisi! Biden'ın skandal sözlerine Dışişleri'nden sert yanıt
Son dakika: EURO 2024’e bir adım daha yaklaştık! Türkiye Hırvatistan’ı mağlup etti
Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zorlu’nun santraline ne oldu?
Bölgede gerilimi tırmandıracak hamle! Kraliyet Donanması Doğu Akdeniz'e gidiyor
İsrail’in işgal planı ortaya çıktı: 2.3 milyon insan 20 kilometreye mi hapsedilecek?
İsmail üç kişilik görev yaptı
SON DAKİKA | Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor!
Hamas’ın Gazze için planı ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Saygılı: Kızılay olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını eğitimle taçlandırıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA