Sayısal Loto Sonuçları SORGULA: 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! İşte Milli Piyango Online bilet sorgulama sayfası

"Sayısal Loto Sonuçları" her hafta Çarşamba günleri olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaralara ilişkin "12 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.