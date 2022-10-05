Sayısal Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde her hafta Çarşamba günleri olduğu gibi bugün de Sayısal Loto sonuçları belirlenerek şans oyunu severler için ilan ediliyor. MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online aracılığıyla dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve kazandıran numaralar şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.