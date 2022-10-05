Sayısal Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde her hafta Çarşamba günleri olduğu gibi bugün de Sayısal Loto sonuçları belirlenerek şans oyunu severler için ilan ediliyor. MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online aracılığıyla dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (5 EKİM)

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve kazandıran numaralar şöyle;