Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 2 Kasım 2022 bugünkü Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı

Bugünkü Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri başladı. MP TV üzerinden canlı olarak noter huzurunda yapılacak çekiliş sonucunda 6 şanslı numarayı doğru bilen bilet sahibi büyük ikramiyenin sahibi olabilir. Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başlamıştı. İşte, 2 Kasım Çarşamba çekilişi Sayısal loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı!
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 KASIM
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numaralar için:
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?
Milli Piyango bünyesinde yer alan çekilişler arasında Çılgın Sayısal Loto haftanın üç günü gerçekleştiriyor. Bu günler arasında Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi yer alıyor.