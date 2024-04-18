"Sazan sarmalı" yöntemiyle 190 bin TL dolandırıcılık: Parasını son anda kurtardı

Kırıkkale'de yaşayan Enes Baştuğ, ilan sayfasına eklediği 250 bin lira değerindeki otomobili internet üzerinden satışa çıkardı. Askeri personel olarak kendisini tanıtan bir dolandırıcı ise Baştuğ ile telefonda pazarlık yaparak otomobili satın almak istediğini söyledi. "Sazan sarmalı" yöntemini kullanan dolandırıcı, otomobili yeniden ilan sitesine ekledi. Necip Doğan ise ilandaki otomobili almak için telefonda irtibat kurduğu ve gerçek satıcı sandığı dolandırıcı ile pazarlık yaptı. "Sazan sarmalı" yöntemi ile iki tarafı da kandıran dolandırıcı, otomobilin Kırıkkale'deki kuzeninde olduğu yalanını söyledi. Bunun üzerine Düzce'den Kırıkkale'ye gelen Doğan ile Baştuğ, gerçeği bankada öğrendikten sonra polise şikayetçi oldu. Dolandırıcıya gönderilen 190 bin liraya da banka memuru tarafından bloke konuldu.

Düzce'den Kırıkkale'ye geldiğini ifade eden Necip Doğan, "Askeri personel olduğunu söyleyen arkadaş, 'kuzenimin adına araba parayı bana havale et, kuzenim satış verecek' dedi. Ben de o arada emniyeti aradım, 'ben dolandırılıyorum' dedim. Geldiler, bankadan havale etmeye kalktığımız 190 bin lirayı bloke ettirdiler. Kırıkkale Emniyetine teşekkür ederim" diye konuştu.

Otomobilin sahibi Enes Baştuğ, "Hakkari'de asker olduğunu söyleyen bir şahıs aradı. 'Ben askerim, arabayı almak istiyorum' dedi. Pazarlığa oturduk belli bir miktarda anlaştık. Ben biraz şüphelenmiştim. Gece kimlik bilgilerini istemiştim. Notere gittim, yolladığı makbuzda geçerli bir makbuz değildi. Doğrulatmak için bankaya gittik. Sonrasında olayı anladığımızda da şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.