Scooter kazası kardeşleri ayırdı

İzmir'de elektrikli scooter kullanan Soykan Sönmez (16) ile ağabeyi Göktuğ Güleç'e (23), M.E.Ö.'nün (20) kullandığı otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Soykan Sönmez yaşamını yitirirken, ağabeyi Göktuğ Güleç ise ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Yabancı dil okulu işletmecisi baba Gökhan, anne Müjde Sönmez oğullarının ölüm haberiyle yıkıldı. Olay, 4 Şubat Pazar günü, saat 00.30 sıralarında Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu civarından karşı yola geçmeye çalışan Göktuğ Güleç (23) yönetimindeki ve kardeşi Soykan Sönmez'in (16) de bulunduğu scooter'a, M.E.Ö. (20) idaresindeki otomobil çarptı. Sürücünün 120 kilometre hızla gittiği öne sürüldü. Kazada, scooter'daki lise öğrencisi Soykan Sönmez ve annesinin ilk evliliğinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ile otomobilde bulunan yolcu D.E. (20) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Soykan Sönmez dün hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, memleketi Afyon'un Dazkırı ilçesinde toprağa verildi. Ağır yaralı olan ağabeyi Göktuğ Güleç'in durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olmadığı öğrenildi. Soykan Sönmez'in bir kolejde 10. sınıf öğrencisi olduğu, ağabeyi Göktuğ Güleç'in ise Kıbrıs'ta üniversitede okuduğu öğrenildi.TRAFİK güvenliği danışmanı Özgür Şener, "Scooterlar, sürücü belgesi olmayan, dolayısıyla trafik işaretleri, dönüş kuralları, güvenli takip mesafesi gibi trafik bilgisi bulunmayan kişiler tarafından trafik ortamında kullanılıyor. Gece ve gündüz görünürlükleri az, trafikteki sürücüler tarafından görülmüyorlar. İki kişi kullanımı yasak ancak kontrol sistemi yok. Bu yüzden scooter'la trafiğe çıkmak çok riskli" dedi