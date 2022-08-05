Scooter kullanıcılarına sıkı denetim

Özellikle çift kişi binen ve kaldırımda kullanıp kurallara aykırı kullananlara para cezası yazıldı. Kaldırımda kullanırken denetimlere takılan kullanıcı Samet Ö. yolda kaza yapmamak için kaldırımda gittiğinde kendisine ceza yazıldığını, ceza makbuzunu ödemeyip yırtacağını söyledi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bebek Cevdet Paşa Caddesi'nde saat 15.00'te elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim başlattı. Kaldırımda scooter süren ya da yolda birden fazla kişiyle scootera binenlere 427 lira para cezası uygulandı.
Samet Öter, "Ben Scooterı yolda kullanırken arabalar çarpacak diye korkuyordum, o yüzden kaldırımda kullandım. Bizi uyarmadan hemen 427 lira ceza yazdılar. Canları sıkıldı bize ceza yazıyorlar. Bu cezayı ödemeyeceğim, şimdi yırtıp atacağım" dedi.