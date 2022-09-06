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Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:03 Son Güncelleme: 6.9.2022 10:17

Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmeziydi

Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, hayatını kaybeden Türk tasavvuf düşünürü ve müzisyeni, radyocu, avukat ve yazar Ömer Tuğrul İnançer’in (76) kendisine bir ağabey kadar yakın olduğunu söyledi. Bayru, "Şeb-i Arus törenlerinde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sohbetleri ile gönülleri dokundu. Sert mizacının altında yumuşak bir kalbi vardı” dedi.

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Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmeziydi

Türk tasavvuf düşünürü ve müzisyeni, radyocu, avukat ve yazar Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. Ömer Tuğrul İnançer, her yıl 07-17 Aralık tarihlerinde Konya'da düzenlenen Hz. Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü ve Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) programlarına aralıksız katılarak, program kapsamında Türk Tasavvuf Müziği konseri sonrası ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca icra edilen Sema Mukâbele-i Şerifi öncesinde davetlilere Mesnevi'den sohbetlerde bulunuyordu.

'BİR AĞABEYİM KADAR YAKINDI'

Hz. Mevlânâ'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, İnançer'in çok kıymetli bir insan olduğunu söyledi. Bayru, "Ömer Tuğrul İnançer ile 45 sene önce tanışmıştım. Hz. Pir yolunda çok önemli hizmetleri olmuştur. İlmi ile kişiliğe ile ailemizce de sevilen saygı gören bir büyüğümüz idi. Aramızda az yaş farkı olmasına rağmen babam Celâleddin Bakır Çelebi ile muhabbetlerinden dolayı onu baba yadigarı olarak sevip saydık. Kendisi ile en son yaz aylarının başında İstanbul'da görüşmüştük. Uluslararası Mevlana Vakfı'nın mütevelli heyetinde olduğu için toplantı vesilesiyle bir araya gelmiştik. Benim için bir ağabey yakınlığındaydı. İçi sevgi dolu bir insandı. Sert görünüşünün altında çocuksu, yumuşak bir kalbi vardı. O kadar güzel anımız var ki seçip birini anlatmak çok zor. Şeb-i Arus törenlerinde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sohbetleri ile gönülleri dokundu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, menzili âli olsun" dedi.

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Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmeziydi
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