Şebnem Bursalı ile Yavuz Donat’a yoğun ilgi

Kapılarını açtığı günden bu yana birbirinden ünlü isimleri söyleşi ve imza günlerinde misafir eden D&R İstinyePark İzmir etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gazeteci Yavuz Donat'ın meslekteki 56 yılını ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'ya anlattığı "Off The Record" kitabı için bugün İstinyePark İzmir D&R'da imza günü düzenlendi. İzmirli okuyucularıyla buluşan iki meslektaş, hem kitabı imzaladı, hem de okurlarıyla sohbet etti.

Bursalı ve Donat'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Okurlar ünlü gazetecilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. 2019'da Turkuvaz Kitap'tan çıkan söyleşi kitabında yakın dönem siyasi tarihinin perde arkasını ele alan usta gazeteci Yavuz Donat, daha önceden verdiği bir demeçte, "Türk siyasetinin yazılı hafızası biraz zayıf, o hafızayı canlandırmak istedim. Son 55 yılın, çok partili dönemin bugüne kadar yazılmamış pek çok yönünü anlatmaya çalıştım" açıklamasında bulunmuştu. Şebnem Bursalı ise, "Böyle bir meslek üstadıyla aynı kitapta imzamın olması bugüne kadar attığım imzalar arasında en özel olanlardan birisi" yorumunu yapmıştı.