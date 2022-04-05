Şebnem Şirin’in katilinden pes dedirten sözler: Yere düştükten sonrasını hatırlamıyorum!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da bugün adliyede bir anne, bir teyze ve bir kadın olarak bulunduğunu kaydederek, "Katil dinlenecek, aileler dinlenecek. Davanın duruşmasını izleyeceğiz. Şebnem'i defnederken ve acısını yaşarken 'Bu son olsun' demiştik. Ne son oldu ne duruyor. Bizler de bu davada tasarlayarak, canice, canavarca hisle Şebnem'imizi bu dünyadan aramızdan söküp atan katilin hukuken indirimsiz ceza alması için takipçisi olacağız. Şebnem için adalet talebimizi daha yüksek sesle dile getirmeye devam etmek ve güçlü dayanışmak zorundayız" dedi.