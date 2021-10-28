Şebnem’e acı veda ‘bebeğimdi o benim meleğimdi’

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı
tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin
(23) için dün Ulu Cami'de tören düzenlendi. Acılı anne Pervin Tokat
"Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum. Nasıl kıydın ona? Ona kıyılır mı? Yavrum gitti, canım kızım gitti" diye gözyaşı döktü. Baba Halil Şirin
de, "Yaktın ciğerimi kızım. Vicdansız, nasıl kıydın? Gelin olduğunu göremedim kızım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Şebnem'in üzerine eşarp örtülen tabutu, Güneysu
ilçesindeki mezarlığa götürülerek toprağa verildi. Anne Pervin Tokat, kızının mezarının üzerine gelin çiçeği bırakırken yakınları gözyaşı döktü. Törene katılan kadınlar, kadın cinayetlerine tepki göstermek için kısa süreli oturma eylemi gerçekleştirdi. Genç kızın otopsi raporunda vücudunda 12 bıçak darbesi olduğu ve boğazına aldığı derin bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. İfadesinde olay anını hatırlamadığını söyleyen, gasp ve cinsel istismardan 6 suçtan kaydı bulunan zanlı Furkan Zıbıncı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.