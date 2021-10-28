Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şebnem’e acı veda ‘bebeğimdi o benim meleğimdi’
Giriş Tarihi: 29.10.2021

Şebnem’e acı veda ‘bebeğimdi o benim meleğimdi’

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Şebnem’e acı veda ‘bebeğimdi o benim meleğimdi’
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin (23) için dün Ulu Cami'de tören düzenlendi. Acılı anne Pervin Tokat "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum. Nasıl kıydın ona? Ona kıyılır mı? Yavrum gitti, canım kızım gitti" diye gözyaşı döktü. Baba Halil Şirin de, "Yaktın ciğerimi kızım. Vicdansız, nasıl kıydın? Gelin olduğunu göremedim kızım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Şebnem'in üzerine eşarp örtülen tabutu, Güneysu ilçesindeki mezarlığa götürülerek toprağa verildi. Anne Pervin Tokat, kızının mezarının üzerine gelin çiçeği bırakırken yakınları gözyaşı döktü. Törene katılan kadınlar, kadın cinayetlerine tepki göstermek için kısa süreli oturma eylemi gerçekleştirdi. Genç kızın otopsi raporunda vücudunda 12 bıçak darbesi olduğu ve boğazına aldığı derin bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. İfadesinde olay anını hatırlamadığını söyleyen, gasp ve cinsel istismardan 6 suçtan kaydı bulunan zanlı Furkan Zıbıncı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şebnem’e acı veda ‘bebeğimdi o benim meleğimdi’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA