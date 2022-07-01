Haberler Yaşam Haberleri Sedat Peker Suç Örgütü davasına devam edildi! 8 tutuklu sanığa mahkemeden tahliye!
Giriş Tarihi: 1.7.2022 12:49 Son Güncelleme: 1.7.2022 12:54

Sedat Peker Suç Örgütü davasına devam edildi! 8 tutuklu sanığa mahkemeden tahliye!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sedat Peker Suç Örgütü davasına devam edildi! 8 tutuklu sanığa mahkemeden tahliye!

Sedat Peker’in lideri olduğu suç örgütüne yönelik, aralarında firari sanık Sedat Peker’in de bulunduğu 14’ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. 4 gün süren yargılamanın ardından mahkeme, Sedat Peker Suç Örgütü’ne para aktarılıp aktarılmadığının tespiti için MASAK’tan rapor isterken 8 sanığın tahliyesine, 6 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Üye hakim ise muhalefet şerhinde tutuklu sanıklar için tahliye talebinde bulundu.

Firari sanık Sedat Peker yokluğunda devam eden davada 30 mağdur bulunurken Peker'in Çekmeköy'deki cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' ve 4 ayrı suçtan toplamda 392 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken örgüt yöneticisi ve üyelerinin 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINA DEVAM EDİLDİ

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıklar, tanık ve müştekiler ifade verdi. Söz verilen tutuklu sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

MASAK'TAN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme sanıklar adına kayıtlı banka hesapları ile suçlamaya konu şirketlerin Sedat Peker Suç Örgütü'ne para aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi için Mali Suçlar Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor istenmesine hükmetti. Ayrıca dosyada 18. Eylem olarak geçen Cahit Çetin'in öldürülmesine yönelik dosyanın, bu dosyadan ayrılarak başka bir dava olarak görülmesine karar verdi.

8 SANIK TAHLİYE, 6 SANIK TUTUKULUĞA DEVAM

4 gün süren yargılamanın ardından mahkeme, Sedat Peker'in de aralarında olduğu 10 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Mahkeme, sanıklar Abdullah Süngü, Bedirhan Pamuk, Emre Koyun, Ercan Ekşi, Erhan Biçer, Eser Sarıtaş, Fikret Aydın ve Özgür Altay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak, sanıkların tahliyelerine karar verdi. Ayrıca mahkeme, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

MUHALEFET ŞERHİNDE TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE TALEBİ

Ardından üye hakim muhalefet şerhi koydu. Şerhte, tutukluluğu devam eden sanıklar Burçin Bal, Emre Topaloğlı, Ozan Batıgün, Selçuk Köroğlu, Süleyman Onur Kepenekçi'nin savunmalarının alınmış olduğu, sanıklar lehine karar değişme ihtimali olduğu, kaçma ve delilleri değiştirme şüphesinin somut olgularla ortaya konulmamış olduğu belirtildi. Şerhte, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreye vurgu yapıldı ve sanıkların tahliye edilmelerinin ölçülü olduğu kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması! Temmuz zammı belli oluyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2022 açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verecek: Asgari ücrete zam oranı için formüller: Asgari ücret brüt-net ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri açıklandı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2022: Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek?
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk Maymun Çiçeği vakası görüldü! Fahrettin Koca ilk vakayı duyurdu: Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
Emekli zammı son dakika belli oluyor! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Survivor şampiyonu kupayı kaldırdı! Survivor 2022 şampiyonu kim oldu, Adem mi Nisa mı?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Asgari ücrete Temmuz düzenlemesi ile zam hakkında yeni müjde!
SON DAKİKA | Artvin Kemalpaşa'da heyelan felaketi: Yol ulaşıma kapandı, ölü ve yaralılar var! Heyelan anı saniye saniye görüntülendi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sedat Peker Suç Örgütü davasına devam edildi! 8 tutuklu sanığa mahkemeden tahliye!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA