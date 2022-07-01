Sedat Peker Suç Örgütü davasına devam edildi! 8 tutuklu sanığa mahkemeden tahliye!

Firari sanık Sedat Peker yokluğunda devam eden davada 30 mağdur bulunurken Peker'in Çekmeköy'deki cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' ve 4 ayrı suçtan toplamda 392 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken örgüt yöneticisi ve üyelerinin 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINA DEVAM EDİLDİ

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıklar, tanık ve müştekiler ifade verdi. Söz verilen tutuklu sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

MASAK'TAN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme sanıklar adına kayıtlı banka hesapları ile suçlamaya konu şirketlerin Sedat Peker Suç Örgütü'ne para aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi için Mali Suçlar Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor istenmesine hükmetti. Ayrıca dosyada 18. Eylem olarak geçen Cahit Çetin'in öldürülmesine yönelik dosyanın, bu dosyadan ayrılarak başka bir dava olarak görülmesine karar verdi.

8 SANIK TAHLİYE, 6 SANIK TUTUKULUĞA DEVAM

4 gün süren yargılamanın ardından mahkeme, Sedat Peker'in de aralarında olduğu 10 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Mahkeme, sanıklar Abdullah Süngü, Bedirhan Pamuk, Emre Koyun, Ercan Ekşi, Erhan Biçer, Eser Sarıtaş, Fikret Aydın ve Özgür Altay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak, sanıkların tahliyelerine karar verdi. Ayrıca mahkeme, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

MUHALEFET ŞERHİNDE TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE TALEBİ

Ardından üye hakim muhalefet şerhi koydu. Şerhte, tutukluluğu devam eden sanıklar Burçin Bal, Emre Topaloğlı, Ozan Batıgün, Selçuk Köroğlu, Süleyman Onur Kepenekçi'nin savunmalarının alınmış olduğu, sanıklar lehine karar değişme ihtimali olduğu, kaçma ve delilleri değiştirme şüphesinin somut olgularla ortaya konulmamış olduğu belirtildi. Şerhte, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreye vurgu yapıldı ve sanıkların tahliye edilmelerinin ölçülü olduğu kaydedildi.