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Giriş Tarihi: 31.10.2023

‘Sedef, ajanlarla tamamen silinebilir

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
‘Sedef, ajanlarla tamamen silinebilir
Türk Dermatoloji Derneği Psoriasis (sedef) Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Asude Kara Polat, "Sedeften kurtulmak için kirpi eti bile yiyorlar ama biyolojik ajanlarla sedef lezyonları tamamen silinebilir" dedi. Dünya Sedef Hastalığı Günü'nde açıklamalarda bulunan Polat, hastalığın kişilerde özgüven eksikliği, depresyon ve intihara gidebilen sorunlara yol açabildiğini söyledi. Polat, "İğne, hap, biyolojik tedavi gibi pek çok tedavi mevcut. Biyolojik ajanlar ile lezyonlar tamamen silinebilir ama bunlar uzun süre kullanılmalı. Tedavi kişiye özel planlanmalı" ifadelerini kullandı.

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‘Sedef, ajanlarla tamamen silinebilir
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