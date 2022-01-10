Haberler Yaşam Haberleri Sedefnur, 7. kattan düştü, polis sevgili gözaltında
Giriş Tarihi: 11.1.2022

Sedefnur, 7. kattan düştü, polis sevgili gözaltında

ABBAS ÇAKAR
Sedefnur, 7. kattan düştü, polis sevgili gözaltında
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23) 7'nci kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili özel harekât polisi erkek arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Olay, önceki gün Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıfta öğrenim gören 23 yaşındaki Sedefnur, erkek arkadaşına ait 7. katta bulunan dairenin balkonundan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Genç kızın tedavisinin, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

İKİSİ POLİS, 3 GÖZALTI
Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, genç kızın erkek arkadaşı Özel Harekât Polisi A.A ile onun ev arkadaşı olan Çevik Kuvvet Polisi O.Ç. ve olay esnasında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş.'yi de gözaltına aldı. A.A. ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar ve diğer arkadaşlarıyla alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü. Bu arada Sedefnur Çağlar'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek
Son dakika: Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem! Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edildi
AK Parti MYK'da yeni ekonomi modeli değerlendirildi
Bu sözler gündeme bomba gibi düştü! Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan'dan sonra hedefte olan ülkeyi açıkladı
CHP’li İzmir Büyükşehir, Kılıçdaroğlu’nun vaadini reddetti
Heyecanlandıran açıklama geldi: Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı!
Dünyada bir ilk! İnsana, genetiği oynanmış domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi
Son dakika: 10 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Sedefnur, 7. kattan düştü, polis sevgili gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA