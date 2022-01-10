Sedefnur, 7. kattan düştü, polis sevgili gözaltında

Kocaeli'ninKörfez ilçesinde, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23) 7'nci kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili özel harekât polisi erkek arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Olay, önceki gün Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıfta öğrenim gören 23 yaşındaki Sedefnur, erkek arkadaşına ait 7. katta bulunan dairenin balkonundan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Genç kızın tedavisinin, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.
İKİSİ POLİS, 3 GÖZALTI
Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, genç kızın erkek arkadaşı Özel Harekât Polisi A.A ile onun ev arkadaşı olan Çevik Kuvvet Polisi O.Ç. ve olay esnasında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş.'yi de gözaltına aldı. A.A. ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar ve diğer arkadaşlarıyla alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü. Bu arada Sedefnur Çağlar'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.