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Giriş Tarihi: 18.1.2022 14:13

Sedefnur Çağlar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!

DHA
Sedefnur Çağlar’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7’nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın (23) tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Genç kızın hayati tehlikesi devam ediyor...

Sır olay, 9 Ocak günü Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur yoğun bakıma alındı. 9 gündür yoğun bakımda olan Sedefnur'un hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uyutularak tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Olayın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ahmet Ata 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, polis memuru O.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından, E.Ş. ise emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata ifadesinde polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini söyledi. Ahmet Ata, Sedefnur'un "Nasıl böyle bir şey yaparsın?" diyerek göğsüne ve omuzlarına vurduğunu, kendisinin tepki vermediğini sonra hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.

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Sedefnur Çağlar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!
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