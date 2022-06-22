Sedefnur Çağlar davasında sevgilisi için istenen ceza belli oldu

Körfez İlçesi,Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir sitede 9 Ocak 2022 tarihinde, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada E.Ş isimli O.Ç'nin kız arkadaşının da bulunduğu ortamda alkol aldı. Sabah saatlerinde Çağlar, 7'inci katta bulunan daireden aşağıya düştü. Olayın fark edilmesi ile ağır yaralanan Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ve polisin başlattığı soruşturma kapsamında evde bulunan 3 kişi de gözaltına alındı. Evde bulunan O.Ç'nin kız arkadaşı emniyetteki ifadesi sonrası serbest kalırken, açığa alınan Polis memuru O.Ç de savcılıktaki ifadesi sonrası serbest kaldı. Çağlar'ın erkek arkadaşı Ahmet Ata ise ' Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
KENDİSİ ATLADI DEMİŞTİ
Verdiği ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur ile 2 yıl önce tanıştığını, kendisinin bu süreçte 2 kez intihara kalkıştığını ileri süren Ahmet Ata, olay akşamı Sedefnur'un cep telefonuna baktığını ve kendisini aldattığını anlayınca kendisi ile tartıştığını, hatta kendisini vurduğunu ardından da hızlıca balkona giderek aşağı atladığını öne sürdü. Olayla ilgili ifadesi alınan Ahmet Ata'nın ev arkadaşı ve onun kız arkadaşının da, Ahmet Ata'nın Sedefnur ile evlenmek istediğini ve sık sık bunu dile getirdiğini, Sedefnur'un ise Ata'nın uyuşturucu kullanması nedeniyle evlenmek istemediğini söyledi. Ayrıca, Ahmet Ata'nın öfke kontrolü sorunu yaşadığını, evlilik konusunda da sık sık tartıştıklarını ileri sürdü.
15 YIL HAPİS İSTEMİ
Olay sonrası durumu ağır olan ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde 1 ay tedavi gören Sedefnur, durumunun biraz daha iyileşmesinin ardından önce normal odaya alındı. Daha sonra ise ailesinin isteği ile tedavisine devam edilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü. Memleketinde bir süre daha tedavi gördükten sonra taburcu edilen genç kızın ifadesi psikolojik ve fiziki rahatsızlıkları nedeniyle henüz alınamadı. Bunun üzerine dosyayı hazırlayan Cumhuriyet Savcılığı, elde edilen deliller ve yapılan tespitler ile tutuklu sanık Ahmet Ata'nın Sedefnur'u balkondan aşağı itekleyerek düşürdüğü şüphesi ile dosyayı tamamladı. Tamamlanan dosya ile birlikte hazırlanan iddianamede, sanık Ata hakkında, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' iddiası ile 15 yıla kadar hapis istemi ile yargılanması talep edildi. Olayla ilgili davaya önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.