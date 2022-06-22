Sedefnur Çağlar davasında sevgilisi için istenen ceza belli oldu

15 YIL HAPİS İSTEMİ

Olay sonrası durumu ağır olan ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde 1 ay tedavi gören Sedefnur, durumunun biraz daha iyileşmesinin ardından önce normal odaya alındı. Daha sonra ise ailesinin isteği ile tedavisine devam edilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü. Memleketinde bir süre daha tedavi gördükten sonra taburcu edilen genç kızın ifadesi psikolojik ve fiziki rahatsızlıkları nedeniyle henüz alınamadı. Bunun üzerine dosyayı hazırlayan Cumhuriyet Savcılığı, elde edilen deliller ve yapılan tespitler ile tutuklu sanık Ahmet Ata'nın Sedefnur'u balkondan aşağı itekleyerek düşürdüğü şüphesi ile dosyayı tamamladı. Tamamlanan dosya ile birlikte hazırlanan iddianamede, sanık Ata hakkında, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' iddiası ile 15 yıla kadar hapis istemi ile yargılanması talep edildi. Olayla ilgili davaya önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.