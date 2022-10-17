Haberler Yaşam Haberleri Şehidi rüyasında gördü sınıfa adını verdi
Giriş Tarihi: 17.10.2022

Şehidi rüyasında gördü sınıfa adını verdi

Rana BÜYÜKTAŞ
Şehidi rüyasında gördü sınıfa adını verdi
Gazi Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu öğrencilerinden biri, rüyasında Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen, lösemi hastaları için vasiyeti bulunan Yusuf Ataş'la birlikte sınıf boyadıklarını gördü. Hazırladıkları sınıfa şehidin adını verdiler.
"Okullar Yeşeriyor Kalplar Birleşiyor" sloganıyla okullarda etkinlik düzenleyen Gazi Genç Yeşilay topluluğu, Altındağ ilçesinde bulunan ve dar gelirli ailelerin çocuklarının gittiği Yukarı Peçenek İlkokulu'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Okul yönetimiyle iletişime geçip izinleri aldıktan sonra harekete geçen gönüllüler, depo olarak kullanılan bir sınıfı öğrenciler için drama sınıfı haline getirdi. Sınıfa şehit Ataş'ın ismi verildi. 15 kişi çalışan ekip 3 günde sınıfı tamamlayarak öğrencilere kazandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Mesaiye böyle gittiler
Ünlü oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti
Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Şampiyon olmak istiyorsak..."
Son dakika | Bakan Dönmez: Yangın devam ediyor, alanı kapatma kararı aldık
Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
“Cami tadilatı için" deyip Kazdağları’nı talan etmişler
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehidi rüyasında gördü sınıfa adını verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA