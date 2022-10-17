Şehidi rüyasında gördü sınıfa adını verdi

Gazi Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu öğrencilerinden biri, rüyasında Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen, lösemi hastaları için vasiyeti bulunan Yusuf Ataş'la birlikte sınıf boyadıklarını gördü. Hazırladıkları sınıfa şehidin adını verdiler."Okullar Yeşeriyor Kalplar Birleşiyor" sloganıyla okullarda etkinlik düzenleyen Gazi Genç Yeşilay topluluğu, Altındağ ilçesinde bulunan ve dar gelirli ailelerin çocuklarının gittiği Yukarı Peçenek İlkokulu'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Okul yönetimiyle iletişime geçip izinleri aldıktan sonra harekete geçen gönüllüler, depo olarak kullanılan bir sınıfı öğrenciler için drama sınıfı haline getirdi. Sınıfa şehit Ataş'ın ismi verildi. 15 kişi çalışan ekip 3 günde sınıfı tamamlayarak öğrencilere kazandırdı.