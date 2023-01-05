Şehidin emanetlerinin gölgesinde okuyorlar

Projenin hazırlanmasında büyük emeği bulunan sınıf öğretmeni Perihan Öçgüder, "İlk başlarda çocuklara ölümü mü hatırlatacaksınız diyerek olumsuz eleştirilerde aldık. Ama sonuç olarak biz hedefime ulaştık ve çocuklara şehitlik bilincini aşıladık. Bu projenin birçok okula örnek olmasını istiyoruz" dedi.





Konyalı hayırsever Aynur Kasabalı tarafından yaptırılan ilkokula, Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Aileleri Derneği, İl Jandarma Komutanlığı ve akademisyenlerin desteğiyle 'Vatan İçin Ölüme Koşanlar' projesi hazırlandı.





İlkokul öğrencilerine vatan ve bayrak sevgisi kazandırılması amaçlanan projede, 2006 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komanda Er Mustafa Orçun Yaldır'ın annesi Gülizar Süalp (69) ile görüşüldü.





Şehit annesi Süalp, oğlu Yaldır'ın aralarında terliği, çantasını, gömleği, atleti gibi önemli eşyalarını eşyalarını proje için bağışladı. Karatay ilçesinde bulunan Aynur Kasabalı İlköğretim Okulu'nda oluşturulan bu köşe 3,5 önce düzenlenen törenle açıldı.





'ŞEHİDİN EMANETLERİNİN GÖLGESİNDE OKUYORLAR'

Projenin hazırlanmasında önemli bir mesai harcayan sınıf öğretmeni Perihan Öçgüder, şehitlik köşesini SABAH'a anlattı. Öçgüder, "Başta eleştiri aldık. İlkokul çocuğuna ölümümü hatırlatıyorsunuz gibi birkaç olumsuz tepki aldık. Fakat tam tersi oldu ve çocuklar bu köşeye inanılmaz şekilde sahip çıktı.





Camları bile kilitli değil. Buna rağmen hiçbir çocuğumuz camı açıp içindeki eşyalara elini bile değdirmedi. Çocuklara bunun ne almana geldiğini, şehitliğin önemini anlattık. Onlarda bu düşünceye inanılmaz şekilde sahip çıktı. Şehit ailelerimizden 'benim oğlumun fotoğrafını da koyar mısınız?' gibi tekliflerde geldi. Şehidimizin ismi daha önce bir yere verilmemişti, ilk kez buraya verildi.





Şehidimizin annesi de inanılmaz mutlu oldu. Şehidimizin eşyalarını seve seve bizlere teslim etti. Diğer okullara da örnek olduk. Okullarda yaygınlaştırılması konusunda da proje başlattık. Bu projenin örnek olup diğer okullarımızda da olmasını istiyoruz. Biz amacımıza ulaştık. Çocuklara buranın önemini anlatabildik. Şehitlerin ölümsüz olduğunu anlattık" diye konuştu.