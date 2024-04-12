Şehir eşkıyalarına emniyet darbesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şarküteri dükkanına çökmeye çalışan ve kendilerine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden çeteyi çökertti.Mamak'ta E.Ş, B.K. ve D.M'nin, bir şarküteri dükkanına çökmeye çalıştığını ve işyeri sahibini ölümle tehdit ettiğini belirleyen ekipler; İzmir'den Ankara istikametine hareket ettiklerini tespit ederek Ankara girişinde aracı durdurdu.Şüpheliler gözaltına alınırken üst aramalarında çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait toplam değeri 2,5 milyon lira olan 3 çek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, E.Ş. tutuklandı.