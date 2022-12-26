Haberler Yaşam Haberleri Şehir hastanesinde dünyaya parmak ısırtan operasyon
Giriş Tarihi: 26.12.2022

Şehir hastanesinde dünyaya parmak ısırtan operasyon

Aniden yere yığılan Murat Burak Dingeç (24) Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Akciğerine ve beynine pıhtı attığı tespit edilen genç için 5 birim ortak toplantı yaptı. Özel ekip kuruldu. Hassas tekniklerin uygulandığı müthiş operasyonla hasta ölümün eşiğinden kurtarıldı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Şehir hastanesinde dünyaya parmak ısırtan operasyon
Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Murat Burak Dingeç aniden yere yığılarak 112 Acil ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yapılan tetkiklerde Dingeç'in akciğer ve beynine pıhtı attığı tespit edildi.



Pıhtı kalp yetmezliği sorunu da ortaya çıkardığı için genç hasta oksijen makinesine bağlandı. Zamanla yarış başlamıştı. Hastanenin kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, anestezi ve radyoloji ekipleri ile hemen ortak bir toplantı yaptı.



Toplantıdan hasta için yüksek riskli operasyon kararı çıktı. Ailenin onayı alındıktan sonra ameliyat için özel ekip oluşturuldu. Pıhtıları temizlemek için akışın durdurulması gerekiyordu. Bunun için hastanın 36 olan normal vücut ısısı 20'ye düşürüldü.



Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp Nakli Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan operasyonun bu aşamasını "Bu ölüm anı gibidir. Bunun için özel teknikler kullanıyoruz. Ameliyatın belli döneminde akciğer damarının en uç noktasındaki pıhtıları temizlemek için bir süreliğine kalp akciğer makinası de durdurduk. Bu aralıkta tüm vücudun kan dolaşımı durdurulmuş oluyor" sözleriyle anlatıyor. En kritik aşamayı geçtikten sonra hastanın akciğerine atan pıhtıları temizleyen ekip operasyonu başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı.



YAŞAM AĞACIM YENİDEN YEŞERDİ
Anne Fatma Dingeç, "Allah doktorlarımızdan razı olsun. Oğlumu yepyeni bir yaşamla bana yeniden verdiler" dedi. Murat Burak Dingeç ise "Akciğerlerim temizlendi. Yaşam ağacım yeniden yeşerdi. Bu benim için ikinci bir hayat" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den yaş sınırı ve staj için yeni açıklama! Emeklilik için EYT şartları ne olacak?
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6'lı masa siyasetten silinecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?
Schengen yengen
Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de liderliğe yükseldi! Aslan, İstanbulspor’u 2 golle yıktı…
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!
Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman, tarihi belli oldu mu? Wednesday 2. Sezon var mı, olacak mı, ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: 17/25 Aralık'taki sahte ihbarlar ABD'den yapıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehir hastanesinde dünyaya parmak ısırtan operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA