Şehir hastanesinde dünyaya parmak ısırtan operasyon

Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Murat Burak Dingeç aniden yere yığılarak 112 Acil ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yapılan tetkiklerde Dingeç'in akciğer ve beynine pıhtı attığı tespit edildi.Pıhtı kalp yetmezliği sorunu da ortaya çıkardığı için genç hasta oksijen makinesine bağlandı. Zamanla yarış başlamıştı. Hastanenin kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, anestezi ve radyoloji ekipleri ile hemen ortak bir toplantı yaptı.Toplantıdan hasta için yüksek riskli operasyon kararı çıktı. Ailenin onayı alındıktan sonra ameliyat için özel ekip oluşturuldu. Pıhtıları temizlemek için akışın durdurulması gerekiyordu. Bunun için hastanın 36 olan normal vücut ısısı 20'ye düşürüldü.Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp Nakli Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan operasyonun bu aşamasını "Bu ölüm anı gibidir. Bunun için özel teknikler kullanıyoruz. Ameliyatın belli döneminde akciğer damarının en uç noktasındaki pıhtıları temizlemek için bir süreliğine kalp akciğer makinası de durdurduk. Bu aralıkta tüm vücudun kan dolaşımı durdurulmuş oluyor" sözleriyle anlatıyor. En kritik aşamayı geçtikten sonra hastanın akciğerine atan pıhtıları temizleyen ekip operasyonu başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı.Anne Fatma Dingeç, "Allah doktorlarımızdan razı olsun. Oğlumu yepyeni bir yaşamla bana yeniden verdiler" dedi. Murat Burak Dingeç ise "Akciğerlerim temizlendi. Yaşam ağacım yeniden yeşerdi. Bu benim için ikinci bir hayat" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.