Şehir Hastanesı’ne kesintisız ulaşım

Bin 355 yatak kapasitesi ile kente hizmet eden Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi'nin, kamulaştırmalarla birlikte 100 milyon TL'yi bulan yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geldi. Altınşehir ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümün de tamamlanmasıyla şehir merkezinden otobana çıkmadan hastaneye kesintisiz ulaşımı sağlayan yol, törenle hizmete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Özellikle biz pandemi sürecinde şehir hastanesinin ne demek olduğunu çok daha iyi anladık. Ama takdir edersiniz ki Şehir Hastanesi'ne ulaşım konusu çok önemliydi. Özellikle otoyola çıkmadan Şehir Hastanesi'ne ulaşımın hazzını yaşıyoruz. 100 milyon civarında bir bedel harcayarak Bursalı hemşirelerimizin daha rahat ulaşımını temin etmek için bu çalışmayı hayata geçirdik" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da ulaşım projeleri başta olmak üzere her geldiğinde kendisini birkaç açılışla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de tek heyecanlarının millete, memlekete hizmet etmek olduğunu belirterek, "Her zaman söylüyoruz. Bizim siyasetten anladığımız tek şey var. O da milletimize memleketimize hizmet etmek. Birileri polemiklerle konuşur, birileri siyaset etmekten algıyı anlar, algı üzerine baskılarla bir siyaset yapma anlayışına sahiptir. Biz de icraatlarımızla konuşuruz" diye konuştu. İHA