Şehir Müzesi’ni 7 ayda 17 bin 613 kişi ziyaret etti

Antakya Merkezde şehrin en işlek alanında bulunan Hatay Şehir Müzesi, 27 Ağustos 2020 tarihinde açıldı. 1933 yılında Fransızlar tarafından yapılan Hatay Arkeoloji Müzesi'nin yeni binasına taşınmasının ardından, Hatay'ın etnografik eserlerinin ve kültürünün sunulan eski binada 1948 yılında yapılan eklentiler kaldırılarak özgün mimariye dönüş sağlandı.

MÜZEDE HATAY'IN TARİHÇESİ ANLATILIYOR

Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 5 sergileme salonuna bölünen şehir müzesinin ilk salonunda Hatay'ın tarihçesi, genel anlamda Hatay, dinler, bir aradalık temaları anlatılıyor.

İkinci salonda, Hatay'ın ticaret konusu teması yer alırken, 3'üncü salonda kentin üretim teması anlatılıyor. Müzenin 47. Salonunda Hatay'ın Gündelik Hayatı ve Giyim Kültürü, Hatay Evi Avlu Kültürü, Hatay Evi Hane Kültürü temaları anlatılırken, 5'inci salonda Hatay'ın yemek kültürü teması anlatılıyor.

HATAY'IN KÜLTÜRÜ SERGİLENİYOR

Müzede; üç semai din için de kutsal sayılan ve tarihten bugüne insanların birbiriyle uyum içinde yaşadığı Hatay'da tespit edilen dini eşyalar sergilenirken, 18-19. yüzyıllar arasında Antakya Uzun Çarşı'daki dükkânların mini maketleri ve Hatay'ın ticari faaliyetleri içerisindeki demir, semer, zeytin, sabun, deri, sepet, yemeni ve ipek üretimlerinin ekolojik canlandırmaları yer alıyor. Bütün bunların yanında 18-20.yüzyıllar arasında özel günlerde, hamamda ve günlük hayatta kullanılan kıyafetler ve aksesuarlar, eski Antakya avlulu ev canlandırmasının da bulunduğu müzede Hatay'ın meşhur yemeklerinin yapımına ilişkin canlandırmalar ve mutfak eşyaları ile 2 Eylül 1938 ve 23 Haziran 1939 tarihleri arasında varlığını sürdüren Hatay Cumhuriyeti Millet Meclisi canlandırması ile Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Hatay Devleti Meclis üyeleri ile birlikte Kanuni Sultan Süleyman ve Sokullu Mehmet Paşa'nın balmumu heykelleri ile o dönemde kullanılan eşyalar sergileniyor.

HARİKA BİR MÜZE

Pandemiye rağmen büyük bir ilgi gören Hatay Şehir Müzesi'ni Ocak ayından Temmuz ayı sonuna kadar toplam 17 bin 613 kişi ziyaret etti.

Antakya'nın tarihi ve ören yerlerini görmek için Eskişehir'den geldiğini anlatan Nergiz Sezer, "Müze harika. Antakya'nın kültürüne ilişkin her şeyi anlatıyor. Canlandırmalar harika. Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ve Hatay Devleti Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek bizleri o yıllara götürdü. Tek kelime ile müthiş bir müze. Çünkü kent ile ilgili her türlü bilgi var." dedi.