Şehit Abdulkadir Akıncı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı Bölgesi, Ayn Havur us bölgesinde, mevzide gözetleme görevindeyken meydana gelen araç kazasında Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Akıncı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Hava yoluyla Adıyaman Havaalanına getirilen şehidin cenazesi buradan alınarak Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiine getirildi.

Bekar olan ve Meliha ve Mehmet çiftinin iki çocuğundan ilki olan Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, öğle namazına müteakip Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında Adıyaman şehitliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tören sonrası başsağlığı mesajı yayınlayan Adıyaman Valisi Osman Varol mesajında; "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Gönlümüzde ve yüreğimizde aziz hatırasını daima yaşatacağımız kahraman şehidimizin ruhu şad, makamı Ali, mekânı cennetin başköşesi olsun" dedi.

Şehidin Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milletvekillerinden Abdurrahman Tutdere, Mustafa Alkayış, İshak Şan, Hüseyin Özhan, askeri erkanlar, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.