Şehit aileleri, öğretmenleri unutmadı

24 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Başöğretmen' ünvanını aldığı tarih olduğuna dikkat çeken Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, en büyük savaşın cehalete karşı açılan savaş olduğunu ifade ettiği mesajında bölücü vatan hainlerinin hedefi olan Şehit Öğretmenleri de rahmetle andı.

EN BÜYÜK SAVAŞ CEHALETLE OLANDIR

24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili yayımladığı mesajında, geleceğin inşa edilmesinde en büyük sorumluluğun öğretmenlerin omuzlarında olduğunu söyleyen Başkan Yavuz, "Öğretmenlik bir meslekten daha ziyade, hayatını milletinin çocuklarını yetiştirmeye adamışlığın adıdır. En büyük savaş cehalete karşı açılan savaştır ve öğretmenler, bu savaşın başkumandanlarıdır. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı bir an olsun tereddüt etmeden teslim ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz zor şartlar altında kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Türkiye'nin dört bir yanında, bazen zor koşullarda olsa da, milletinin çocuklarını yetiştirmek için canını dişine takan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü saygıyla kutluyorum. 24 Kasım tarihinin öğretmenler günü olarak kutlandığı bugün, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de başöğretmen unvanını aldığı önemli bir tarihtir. Bu vesileyle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum" dedi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

Görevi başında şehit olan öğretmenleri de rahmet ve minnet duygusuyla andığını ifade eden Başkan Mehmet Yavuz, "Bölücülerin, vatan hainlerinin hedefi olan ve öğretmenlik aşkıyla gittikleri okullarında şehit edilen öğretmenlerimiz var. Bizler onları asla unutmadık. Uzak, yakın demeden ülkemizin dört bir köşesinde çocukların eğitimlerini alması için mücadele ederken şehit edilen tüm öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet duygularıyla anıyoruz. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştırma noktasında bir bayrak yarışı içerisinde olan öğretmenlerimiz, bizim için son derece önemli bir yerdedir. Öğretmenlerin nasıl bir fedakarlık içerisinde çalıştıklarını en iyi gören ve bilenlerdenim. Milletimizin geleceğini şekillendiren öğretmenlerimiz, gelecek nesillerin vatanına hayırlı evlatlar olarak yetişmesinin sigortasıdır" diye konuştu.