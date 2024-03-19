Şehit aileleri ve gaziler istedi, Başkan Akdenizli gerçekleştirdi

Seydikemer'de yaşayan şehit aileleri ve gaziler, geçtiğimiz aylarda Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli'yi makamında ziyaret etmiş ve dernek binası olarak kullanılabilecek bir bina talebinde bulunmuşlardı. Şehit yakınları ve gazilerin taleplerini, yapılacak projede ilk sıraya koyan Başkan Akdenizli, kısa sürede Dernek binası yapımı için talimat verdi. Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli öncülüğünde yapımı başlanılan dernek binası, belediye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu hızla tamamlandı.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli öncülüğünde yapılan Seydikemer Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde açılışı gerçekleştirildi.

Programa Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş, Muharrem Gökcen, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Demiriz, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Asiye Boğa, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker, Seydikemer Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Temsilcisi Güneydoğu Gazisi Abdullah Kaba, Şehit aileleri, Gaziler, Belediye Meclis Üyeleri ve Meclis Üyesi Adayları, STK Temsilcileri, muhtarlar, belediye birim müdürleri, ilçe kurum müdürleri katıldı.

GÜNEYDOĞU GAZİSİ KABA, BAŞKAN AKDENİZLİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Programda konuşan Seydikemer Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Temsilcisi Güneydoğu Gazisi Abdullah Kaba, Derneğin kuruluş amacını anlattı. Derneğin kuruluş aşamasında desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli'ye teşekkür eden Kaba; "Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli'ye bir dernek binası ihtiyacımız olduğunu bildirdiğimiz zaman "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır" diyerek derneğimizin inşasını derhal başlatmış, kısa bir zamanda bu derneğimizin yapılmasını sağlamıştır. Kendilerine ve yardımcılarına, inşaat safhasında ustasına varıncaya kadar desteklerinden dolayı yönetim kurulu adına kendilerine çok teşekkür ederim. Derneğimizin Şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

AKDENİZLİ: "ŞEHİTLİK VE GAZİLİK UNVANLARI BÜYÜK BİR ŞEREFTİR"

Şehitlik ve gazilik unvanlarının hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olduğunu belirten Başkan Akdenizli; "Vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin yakınlarının ve gazilerimizin talepleri bizim için çok önemli. Seydikemer Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Menekşe Mahallemize yaptığımız Dernek Binamızın açılışı gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılında, Seydikemer'imizin 10'uncu yıldönümünde böylesine anlamlı bir açılışı gerçekleştirdiğimiz için çok gururluyum. Bugün ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü. Bu anlamlı günde açılan Seydikemer Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, ilçemize, ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Seydikemer Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin açılış kurdelesi Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Seydikemer Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Temsilcisi Güneydoğu Gazisi Abdullah Kaba ve ilçe protokolü tarafından kesildi. Dernek binasını gezen Kaymakam Büyüker ve Başkan Akdenizli, günün anısına şehit aileleri ve gaziler ile hatıra fotoğrafı çekildi.