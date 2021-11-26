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Giriş Tarihi: 26.11.2021 23:00

Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Sivas’ta şehit aileleri ve gaziler onuruna, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yemek programı düzenlendi.

Programa; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve eşi İlkay Bilgin, Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ile protokol üyeleri katıldı. Programın açış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve gazilerimizle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sağlıklı, uzun ömür temennisinde bulundu.


Şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenen Başkan Bilgin, "Şehitlerimizin emaneti bizim başımızın tacıdır. Her sizlerin her zaman yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz" dedi.


"Bizler, sizler için ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz" diyen Vali Salih Ayhan; "Sizler bizim başımızın tacısınız. Hepinizin başımızın üstünde yeri var. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere ve gazilerimize sahip çıkmak en kutsal vazifemizdir" ifadelerine yer verdi.

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Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek
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