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Giriş Tarihi: 15.7.2022 12:07 Son Güncelleme: 15.7.2022 12:21

Şehit annesi Muhteber Ayabak, “Şükür ki başka bir vatan haininin annesi değilim”

İstanbul’da 15 Temmuzda şehit olanlar 6. Yıldönümü nedeniyle Edirnekapı'daki şehitlikte dualar ve karanfillerle anıldılar. 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şehit annesi Muhteber Ayabak, “Şükür ki başka bir vatan haininin annesi değilim”

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yıl dönümünde Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kuvvet komutanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit yakınları katıldı. Programda okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dualar edildi. Anma töreni sonrası şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende duygusal anlar yaşandı.

ATATÜRK HAVA LİMANININ İLK ŞEHİDİ MAHİR AYABAK'IN ANNESİ, "ŞÜKÜR Kİ BAŞKA BİR VATAN HANİNİN ANNESİ DEĞİLİM"

15 Temmuz Şehitliğinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyetle mezarı ziyaret edilen 16 yaşındaki Mahir Ayabak'ın annesi Munteber Ayabak, "Hamdolsun ki şehit bir evladın annesiyim. Şükür ki başka bir vatan haininin annesi değilim. Allah vatan hainlerine fırsat vermesin Allah bütün oyunlarını ayaklarına dolandırsın Allah kimseyi yaptığı yanlışı ve hainliği yanına bırakmasın. Bu ezan dinmeyecek ve vatan bölünmeyecek. Biz evlatlarımızı vatanına ve milletine sahip çıksın diye dünyaya getirdik. 16 yaşındaki oğlum işten çıktıktan sonra vatanını korumak için Atatürk Hava limanına gitmiş ve Apronda ilk şehit olmuş. Öyle 15 temmuzda hainler vatanı ele geçirmeye çalışırken elini kolunu sallayıp Bakırköydeki belediye başkanının evinde kahve içerek bu bir tiyatro diyen hainlere fırsat vermesin allah dedi.

Şehit oğlunun kabrini ziyaret eden Tarkan Ecebalın, "Oğlum anlatılacak gibi bir şey değil. Ama şerefliyiz, gururluyuz. Onlar şereflice yatıyorlar. Bize büyük bir şeref, gurur bıraktılar. Biz bu gurura layık olmak için altında eziliyoruz. Konu vatandı, bayraktı. Biz bunu dille söylemiyoruz. Bunu kalpten gelen bir sesle söylüyoruz. Feda olsun bu vatana, bayrağa Tolgalar" dedi.

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Şehit annesi Muhteber Ayabak, “Şükür ki başka bir vatan haininin annesi değilim”
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