Şehit annesi oğlunun 500 metre ilerisine defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit Piyade Üsteğmen Sami Çiftçi'nin annesi Hani Çiftçi için Afyonkarahisar Paşa Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhume Çiftçi, şehit oğlunun kabrinin bulunduğu Afyonkarahisar Belediyesi Asri Mezarlığında toprağa verildi. Toprağa verilen merhume Çiftçi ile şehit oğlunun bulunduğu şehitlik arasında sadece 500 metre bulunuyor.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze namazına Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Numan Yöner, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.