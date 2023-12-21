Şehit annesinden İmamoğlu’na tepki

Ümraniye'de eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı merhum Kadir Topbaş tarafından yapımına başlanan Şehit Selçuk Paker Camii, 3 yıl önce tamamlanarak ibadete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şehidin ismini seçim malzemesi yaparak bilboardlara "Şehit Selçuk Paker (Gülistan) Camii'ni tamamlayıp ibadete açtık" afişleri astırdı. Söz konusu afişe şehit annesi Sevgi Daşdemir tepki gösterdi.Oğlunun şehadetinin yıldönümünün yaklaştığı şu günlerde yaşadığı olaydan ötürü üzüntülerini dile getiren Sevgi Daşdemir, "Daha 4 ay önce Selahattin Demirtaş'a özgürlük istediniz, bugün benim şehidimi anıyorsunuz. Bugüne kadar hiçbir konuşmanızda bir kere bile şehit ismi anmadınız. Benim çocuğum bugün seçimler yaklaşınca reklam malzemesi mi oldu?" dedi. SABAH