Şehit asker son yolculuğuna ağıtlarla uğurlandı

Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndaki karşılama töreninin ardından Selçuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Hasköy Merkez Kul Zühdü Camisi'nin avlusuna getirildi. Selçuk'un öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü İbrahim Demir, cenaze namazını kıldırdı, dua etti. İlçeye bağlı Elmabulak köyü mezarlığına götürülen Selçuk'un cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Defin işlemleri sonrası şehidin babası Ahmet Selçuk'a şehitlik beratı ve Türk bayrağı veren Muş Valisi Avni Çakır, "Bundan sonra şehidimiz sadece senin evladın değil, 85 milyonun evladı. Çok zor. Allah sana sabrını verecek. Bir şehit babası olarak beratı ve bayrağı taşıyacaksın. Bundan sonra hepimiz senin ve ailenin emrindeyiz. Çocukların çocuğumuz, kardeşimiz. Allah şehidimizin mekanını cennet etsin" dedi.

Muş'un Varto İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Uzman Çavuş İzzet Selçuk da tören boyunca kardeşinin tabutunun başında bekledi. Askerler ve vatandaşların, şehidin yakınlarını teskin ettiği törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kaymakamlar, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.