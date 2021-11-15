Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kütüphaneye yoğun ilgi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği, yaklaşık 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı kütüphanede, 750 metrekarelik okuma ve araştırma salonları, görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanlar bulunuyor.

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca (IFLA) düzenlenen yarışmada dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girmeyi başaran Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, 18 Kasım 2020'de hizmete girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz haftalarda resmi açılışı yapılmıştı.

İl Halk Kütüphanesinde aradan gecen bir yılın ardından 244 bin 667 kişiyi ağırlandı. Aylık ortalama 20 bin 388 kişi, günlük ise ortalama 3 bin kişi Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nden faydalandı.