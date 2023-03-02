Şehit babasından duygulandıran bağış

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Özdemir, 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te meydana gelen depremde oğlu, Kara Kuvvetlerinde görev yapan Ulaştırma Asteğmen Metin Özdemir'i kaybetti. Gölcük'te bulunan ve depremde yıkılan Orduevinde Şehit düşen oğlunun acısını halen yüreğinde hisseden baba Özdemir, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası örnek bir davranışa imza attı. Hüseyin Özdemir, deprem sonrası aldığı ilk emekli maaşını AFAD'a bağışlayarak, 10 ilde etkili olan deprem mağdurlarına gönderdi.