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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Şehit babaya son görev

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Şehit babaya son görev

Trabzon’da, 16 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücü kurbanı polis memuru Yusuf Ceylan için tören düzenlendi. Eslem Sıla’nın babasının şapkasıyla gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde trafik uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki otomobil sürücüsü Kemal E.T., trafik polisi Yusuf Ceylan'a (40) çarparak ölümüne yol açtı. Olay sonrası aracını terk edip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Kemal E.T. (16) ve arkadaşı Mert E. (16) yakalanarak gözaltına alındı. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü Kemal E.T.'nin 0.84, arkadaşı Mert E.'nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.



'KASTEN ÖLDÜRMEK'TEN TUTUKLANDI
Evli ve 3 kız babası şehit trafik polis memuru Yusuf Ceylan için Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Bakanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, şehit polisin eşi Havva (37), kızları Elif Sena (13), Eslem Sıla (8), Melis Nare (1), annesi Hamidiye, babası İlyas Ceylan ve mesai arkadaşları katıldı. 8 yaşındaki Eslem Sıla'nın babasının polis şapkası ile gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, ailelerin daha duyarlı ve dikkatli olmaları çağrısında bulunarak "Gecenin o saatinde 16 yaşında bir çocuğun nerde olduğunu, ne yaptığını ailelerimizin takip etmesi lazım" dedi. Şehit polisin cenazesi, memleketi Samsun'a uğurlandı. Hırsızlık, yağma, gasp gibi 5 ayrı suçtan kaydı çıkan 16 yaşındaki Kemal E.T., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek"ten tutuklandı. Yanındaki Mert E. ise serbest bırakıldı.

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Şehit babaya son görev
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