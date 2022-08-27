Şehit doktorun adı memleketinde yaşıyor

Konya'da, hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın adı, memleketi develi ilçesindeki devlet hastanesine verildi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, geçen 7 Temmuz'da, kendisini, anjiyo ameliyatı olan annesinin ölümünden sorumlu tutan güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından, hastanedeki odasında, tabancayla vurularak öldürüldü. Karakaya'nın şehit edilmesi başta tıp camiası olmak üzere Tüm Türkiye'yi hüzne boğdu.