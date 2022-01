Şehit emniyet müdürü Okkan için anma töreni yapıldı

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001 tarihinde teröristler tarafından pusu kurularak haince şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için İl Emniyet Müdürlüğünce, saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törende yaptığı konuşmada, 24 Ocak 2001'de terör örgütünün kurduğu hain pusu sonucu şehadete uğurladıkları yiğit polis memuru Okkan ve mesai arkadaşlarını anmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Bu kentin her sokağı her çocuğu her garibanı her yardıma muhtaç olanı her kadını ve her erkeğin onu 'Gaffar baba' diye adlandırdığını belirten Aşkın, "Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı unutmadılar ve unutmayacaklar. Çünkü o bu kenti çok seviyordu. Gerçekten de Diyarbakırlılar da Okkan'ı çok sevmişti. Terörün lanet yüzünü biz burada 21 yıl önce bir kez daha gördük" dedi. Okkan'ın 'Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin sigortasıdır.' Sözünü anımsatan Aşkın, "Gerçekten Diyarbakır ne kadar huzurlu olursa Türkiye o kadar güvende olacaktır. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bu bilinçle görevini yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.