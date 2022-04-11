Şehit emniyet müdürü Okkan’ın balmumu heykeli yapıldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001 günü saat 17:40 sıralarında makamından valilik binasına makam aracıyla seyir hâlinde iken, Sezâi Karakoç Bulvarı üzerinde teröristlerce kurulan pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu olay yerinde şehit olan Ali Gaffar Okkan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümünde de unutulmadı.

177'inci yıl etkinlikleri kapsamında, emniyet binasında açılışı gerçekleştirilen "Şehitler Köşesi"ne İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tarafından yaptırılan Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykeli konuldu. Açılış törenine katılan Vali Münir Karaloğlu, Okkan şehit edildikten sonra Diyarbakırlılar çocuklarına 'Ali Gaffar Okkan' ismine koyduğuna dikkat çekerek, "Bugün hala Diyarbakır'da Ali Gaffar Okkan, 'Gaffar babadır', 'Gaffar ağabeydir'. Hala Diyarbakır sokaklarında gezen binlerce Gaffar Okkan vardır" dedi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise, şehit Ali Gaffar Okkan'ın Türk milletinin kahraman evlatlarından biri olduğunu belirterek, "Ali Gaffar Okkan 5 arkadaşıyla birlikte maşa terör örgütünün hain pususunda şehit oldu. Hala Diyarbakırlıların sokaklarını gezerken Diyarbakırlıların bir iş yerlerine gittiğimizde Ali Gaffar Okkan'ın o sıcak gülüşüyle bize bakan resmini görüyoruz. İstedik ki Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde girişinde de bu sıcak gülüşü selamlasın. Onun için bu heykeli buraya yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.