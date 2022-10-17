Şehit Emrah Kaya'nın babası konuştu: "Acı haberi televizyondan aldım"

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında yaşanan kazada 41 işçi şehit oldu, onlarca işçi yaralandı... Bartın Çakalköyü'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Emrah Kaya da yerin 350 metre altında şehitlik mertebesine erişen 41 işçiden biriydi. Henüz 28 yaşındaydı, 5 yıllık evliydi... 4 yaşında Melih ismini verdikleri oğlu, 2 yaşında Melisa isminde kızı vardı. TTK'ya 2019'da başlamıştı. İşe girer girmez ev almıştı. Yeni evine doyamadan kazada hayatını kaybetti. Babası Davut Kaya ve ağabeyi Kurtuluş Kaya, ebediyete uğurladıkları şehit Emrah Kaya'yı anlattı.

OĞLUMUN ÖLDÜĞÜNÜ SÜLEYMAN BEY SÖYLEDİ

Baba Davut Kaya "Oğlum toprak altında yaşam savaşı verirken ben evdeydim. Patlamadan çok sonra haberim oldu. Gece Süleyman Bey şehitlerin ismini okudu. Ben hayatımda 2 kez kalp krizi geçirdim. Kalp acısını iyi bilirim. Süleyman Bey oğlumun ismini okuyunca... Hayatımda böyle bir acı yaşamadım... Oğlumu kaybettiğini televizyonda, Süleyman Bey'den öğrendim" dedi.

EN ÇOK GECE VARDİYASINI SEVİYORDU

Kazanın yaşandığı vardiyanın, şehit oğlu Emrah Kaya'nın çalışmayı en çok sevdiği vardiya olduğunu belirten baba Davut Kaya "İşini de iyi yapardı. Sahadaki şefi de Emrah'ı çok sever, gayretinden bahsederdi. Emrah en çok da gece vardiyasında çalışmayı severdi. Sevdiği vardiyada şehit oldu..." ifadelerini kullandı.

SON KEZ GÖRMEDİK İSTEDİK YAPAMADIK

Baba Kaya "Emrah yerin en altında çalışan ekipteydi. Aşağıdaki işçilerin bir kısmı patlama nedeniyle bir kısmı da patlamın ardından gaz nedeniyle şehit düştü. Emrah'da patlama nedeniyle şehit olanlardandı. Başı, sırtı... Tüm vücudu yanmış güzel oğlumun. Onu son kez görmek istedik, yapamadık... Kanı hiç durmamış. Tabutunda da kan vardı. Hanımı bakamadı bile tabuta... Evlatları babalarını soruyor... Bugün geçiştirebildik... Babalarının öldüklerinden haberleri yok..." diye konuştu.

VARDİYA DEĞİŞİMİNDE KONTROL YAPILMAMIŞ

Kardeşini ölüme götüren faciada ihmal iddiasının araştırılmasını isteyen ağabey Kurtuluş Kaya "Gece vardiyasından önce gaz ölçümü gibi birtakım kontroller yapılması gerekiyor. Bu kontroller yapıldı mı, Emrah ve arkadaşların yüzlerce metre aşağı inmesi güvenli miydi... Bu ihtimallerin hepsi araştırılsın. Süleyman Bey ile de konuştuk. Eğer varsa ihmalin peşinden gidilmesini istiyoruz" dedi.