Şehit Eren Bülbül’ün adı bu merkezde yaşayacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eren Bülbül'ün ailesi, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik Merkezi'nde üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek. 900 metrekare alanda inşa edilen çok amaçlı eğitim binasında; 6 derslik, sanat sınıfı, bilgisayar odası, sessiz çalışma odası, kitaplı kahve, oyun odası, dil akademisi dersliği ve rehberlik servisi yer alıyor.