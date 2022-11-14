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Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:32 Son Güncelleme: 14.11.2022 12:47

Şehit Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şehit Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren Polis Memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.

2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.

Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara'ya sevk edildi.

Ankara'da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden Mehmet Zeki Sekin için taziye mesajı yayınladı. Soylu; "Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti... Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin... Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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Şehit Fethi Sekin’in babası hayatını kaybetti
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