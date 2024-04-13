Şehit kızı Elif’in kemikleri sızladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 2013'te düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanlardan biri de Muhammed Ali Karakuş'tu. Karakuş'un eşi ve kızı olaydan sonra Konya'ya yerleşti. Henüz 9 yaşında yetim kalan ve eğitimine Konya'da devam eden Elif Karakuş'un en büyük hayali üniversiteye gitmekti.

2021'de lise son sınıfa gelen ve üniversiteye hazırlanan, o dönemde 17 yaşında olan Elif, 9 Aralık günü, Doktor Ahmet Özcan Caddesinden karşıya geçmeye çalışırken, Mücahit Yıldız'ın kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız, 12 gün sonra ölürken, tutuklanan Yıldız, soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yıldız hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.

İddianamede ise Elif Karukuş'un yayalara kırmızı yanarken karşıya geçmeye çalıştığı için asli kusurlu, Mücahit Yıldız'ın ise hızını azaltmadığı için tali kusurlu olduğu belirtildi. Davayı sonuçlandıran mahkeme, Yıldız'a, en alt sınırdan 2 yıl hapis cezası verdi. bu cezayı da 'iyi hal' indirimi uygulayarak 1 yıl 8 aya düşürdü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Karara isyan eden acılı anne Seniha Karakuş, Bu karar bizi derinden üzdü. Yıkıldık. Verilecek cezanın sürücünün geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak indirim yapıldı. Oysa benim kızımın geleceği diye bir şeyi kalmadı.

17 yaşında, hayalleri olan kızımı benden koparmanın cezası bu mudur? Gencecik bir kızı hayattan koparmanın nesi 'iyi hal'dir? Hukuk okuma hayali olan kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım" dedi.