Şehit mezarlarını temizleyen Yunus gönülleri fethetti

Şehit Kamuran Ablak’ın eşi ve ablası, şehitlikte 12 yaşındaki Yunus Emre’nin mezarları temizlediğini fark etti. Yunus Emre’yi evinde ziyaret eden şehit yakınları ‘Ne mutlu ki bu ülkede böyle vefalı, koca yürekli çocuklar var’ dedi
2019'DA Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekâtı sırasında kalp krizi geçirerek şehit düşen Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) KocaeliGölcük'teki kabrini ziyarete giden eşi ve ablası, şehitlikte karşılaştıkları manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Şehit mezarlarını temizleyen 7. sınıf öğrencisi Yunus Emre, hem yürekleri ısıttı, hem de şehit ailesini ağlattı. Şehit Kamuran Ablak'ın ablası Pınar ve eşi Esma Ablak, "O günden sonra Yunus'u okulunda ziyaret edip hem teşekkür etmek, hem de hediye vermek istedik. Ancak okuluna gittiğimizde öğretmenleri Yunus'un hasta olduğunu ve okula gelmediğini söylediler. Bunun üzerine ev adresine ulaşarak Yunus'u gidip evinde ziyaret ettik.
Annesine Yunus'un koca yürekli, vefalı bir çocuk olduğunu ve onunla gurur duymalarını gerektiğini söyledik. Yunus bize iki günde bir şehitliğe gidip mezarları temizlediğini söyledi. Bende Yunus'a " Yunus sen çok güzel bir çocuksun. O soğukta kimsenin yapmadığını sen yaptın. Gidip şehitlerinin mezarlarını temizledin. Onlara vefa gösterdin. Ne mutlu bu ülkeye ki senin gibi kocaman yürekli, vefalı çocukları var. Biz seninle gurur duyduk. Senin gibi şehitlerine hayranlık duyan çocuklarımız olduğu müddetçe kimse bu ülkenin sırtını yere getiremez' dedim" diye konuştu.