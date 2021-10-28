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Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:05 Son Güncelleme: 28.10.2021 09:11

Şehit müdürün ismine kütüphane açtılar... Açılışı öğrenciler çiçeklerle yaptı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şehit müdürün ismine kütüphane açtılar... Açılışı öğrenciler çiçeklerle yaptı

Katil zanlısı Nasuh Çulcu tarafından üç kurşunla hedef gözetilerek şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher adına kütüphane açıldı. Hakkari’deki Hacı Salih Şen İkokulu’nda açılan Hasan Cevher Kütüphanesi’nin ilk misafirleri; kütüphanenin açılışını yapan okulun öğrencileri oldu. Öğrenciler, iki çocuk babası Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher’in oğlu ile olan ve kütüphanenin duvarına asılan fotoğrafının önüne çiçekler bıraktı.

Hakkari Polisevi'nde 13 Temmuz Salı günü polis memuru Nasuh Çulcu (28) tarafından biri başından 3 kurşunla hedef gözetilerek şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in (46) anısına kütüphane açıldı. Komiser Yardımcısı Elif Ş'yi rahatsız ettiği için hakkında rapor tuttuğu katil zanlısı Çulcu tarafından şehit edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in ismi; Hakkari'deki Hacı Salih Şen İlkokulu'nda açılan kütüphaneye verildi.

ÇİÇEK VE KİTAPLARLA DOLDURDULAR

Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Kütüphanesi'nin ilk misafirleri; kütüphanenin açılışını yapan öğrenciler ve öğretmenleri oldu. 1-A Sınıfı'nın öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte açılışını yaptıkları Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Kütüphanesi'ni kitaplarla doldurdu. Öğrenciler, iki çocuk babası Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in oğlu ile olan ve kütüphanenin duvarına asılan fotoğrafının önüne çiçekler bıraktı. Kütüphanenin duvarlarına ise Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in büyük ebatlarda fotoğrafları asıldı. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'e dualar edildi.

KATİL ZANLISI HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK...

Hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan katil zanlısı Nasuh Çulcu gelecek ay ilk defa hakim karşısına çıkacak.

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Şehit müdürün ismine kütüphane açtılar... Açılışı öğrenciler çiçeklerle yaptı
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