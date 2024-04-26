Şehit polis memuruna veda

İstanbul Ümraniye'de görev başındayken geçirdiği motosiklet kazası sonucu şehit olan trafik polisi Emrah Büke (25) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke, motosikleti ile kaza yapması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Büke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Şehit polisin naaşı İstanbul'da yapılan törenin ardından memleketi Konya'ya götürüldü. Ereğli ilçesi Kamışlıkuyu Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, sivil ve askeri erkân ile binlerce kişi katıldı. Henüz 5 aylık polis olduğu öğrenilen Emrah Büke'nin naaşı gözyaşları arasında Kamışlıkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.