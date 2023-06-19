Şehit polisin çocukları Babalar Günü’nü şehitlikte geçiriyor

'KİM BABASIZ YAŞAMAK İSTER Kİ?'

Çocukların sürekli olarak babalarını sorduğunu belirten Hatice Yalçın, "Yusuf Buğra babasıyla daha çok vakit geçirdiği için babasını çok soruyor, özlüyor. Onun acısını dindiremiyorum. Bana, 'Kim babasız yaşamak ister ki, senin baban var beni anlayamazsın diyor'. Ben o zaman kitleniyorum ve cevap veremiyorum. Kızımda ben üzülmeyeyim diye bir şey diyemiyor özlemini kendi içerisinde yaşıyor. Acımızı birbirimize hissettirmemeye çalışıyoruz ama acımız halen büyük. 5 yıl oldu ama 5 asır gibi geçti" diye konuştu.

'BABALAR GÜNÜ ZOR GEÇİYOR'

Özellikle bayram ve Babalar Günü'nün kendileri için zor geçtiğini belirten Hatice Yalçın, "Bayramlar ve Babalar Günü bizim için çok zor geçiyor. Maalesef bu günleri sevemiyoruz. Genelde ailelerin, babaların olduğu ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Şehit aileleri, şehit çocuklarının olduğu bir ortamımız var. Küçük çocukların olduğu, 'baba' diyen çocukların olduğu ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Bir çocuk 'babam' diye babasına sarılınca Ahsen boynunu büküp, bakıyor. O noktada zorluk çekiyoruz. Üzülüyorlar, onlar öyle olunca bende üzülüyorum. Biz İsmail'i kaybettikten sonra tüm renkler soldu. Her şey siyah beyaz oldu. Evet yaşıyoruz ama bir de bize sorun" ifadelerini kullandı.