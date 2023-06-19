Şehit polisin çocukları Babalar Günü’nü şehitlikte geçiriyor

Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli polis memuru İsmail Yalçın, 26 Eylül 2018 günü 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli bir aracın takibi esnasında yaşanan kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yalçın 4 Ekim günü kurtarılamayarak şehit oldu. Hatice Yalçın o günden beri çocukları Yusuf Buğra ve Ahsen Ebrar'a hem annelik hem de babalık yapıyor. Yalçın, son 5 yıldır olduğu gibi Babalar Günü'nde çocukları ile birlikte eşinin mezarını ziyarete gitti.
'SEN YAŞLAN BEN YAŞLANMAYACAĞIM'
Hatice Yalçın şehitlikten 2 ay önce gittikleri piknikte eşiyle aralarında geçen bir konuşmayı anlattı. Yalçın, " İsmail'e 'Seninle yaşlanmak istiyorum' dedim. Çok dalgındı. Cevapta vermedi. Sonra tekrar sorunca, 'Sen yaşlan gülüm, ben yaşlanmayacağım. Ben seni beklerim' demişti. 2 ay sonra da şehit oldu. Oğlum okulda, kızımda uyuyordu. Şehit haberini aldıktan sonra oğluma bunu söylemeliydim. Oğlumu karşıma aldım ve 'Bugün çok güzel bir şey oldu. Baban şehit oldu' dedim. 'Anne babam asker mi oldu' dedi. 'Hayır oğlum, babam çok güzel bir yere gitti' dedim. Anlatmaya çalıştım. Ailecek dik durduk" dedi.
'KİM BABASIZ YAŞAMAK İSTER Kİ?'
Çocukların sürekli olarak babalarını sorduğunu belirten Hatice Yalçın, "Yusuf Buğra babasıyla daha çok vakit geçirdiği için babasını çok soruyor, özlüyor. Onun acısını dindiremiyorum. Bana, 'Kim babasız yaşamak ister ki, senin baban var beni anlayamazsın diyor'. Ben o zaman kitleniyorum ve cevap veremiyorum. Kızımda ben üzülmeyeyim diye bir şey diyemiyor özlemini kendi içerisinde yaşıyor. Acımızı birbirimize hissettirmemeye çalışıyoruz ama acımız halen büyük. 5 yıl oldu ama 5 asır gibi geçti" diye konuştu.
'BABALAR GÜNÜ ZOR GEÇİYOR'
Özellikle bayram ve Babalar Günü'nün kendileri için zor geçtiğini belirten Hatice Yalçın, "Bayramlar ve Babalar Günü bizim için çok zor geçiyor. Maalesef bu günleri sevemiyoruz. Genelde ailelerin, babaların olduğu ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Şehit aileleri, şehit çocuklarının olduğu bir ortamımız var. Küçük çocukların olduğu, 'baba' diyen çocukların olduğu ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Bir çocuk 'babam' diye babasına sarılınca Ahsen boynunu büküp, bakıyor. O noktada zorluk çekiyoruz. Üzülüyorlar, onlar öyle olunca bende üzülüyorum. Biz İsmail'i kaybettikten sonra tüm renkler soldu. Her şey siyah beyaz oldu. Evet yaşıyoruz ama bir de bize sorun" ifadelerini kullandı.
Şehit İsmail Yalçın, organları ile de 3 kişiye hayat olmuştu. Beyin ölümü gerçekleşen Yalçın'ın ailesi organları bağışlama karar aldı. Bunun üzerine Yalçın'ın ameliyatla alınan organlarından karaciğeri ve bir böbreği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, diğer böbreği de tedavi gören hastalara nakledilmek üzere Antalya'ya gönderilmişti.