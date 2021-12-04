Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'ne "Erişilebilirlik Belgesi” verildi

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda; Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi hizmet binasının; açık alanın, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması nedeniyle Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı.

Kütüphane hizmet binasında yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyen Vali Şahin, komisyon üyelerinden yapılan düzenlemelere ilişkin bilgi aldı.

GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARA ENGELSİZ KÜTÜPHANE

Batman Valisi daha sonra, görme engelli ve az gören vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere hazırlanan Engelsiz Kütüphane salonunda incelemelerde bulundu.



Salonda; 2 bin 326 kitap dışı materyal, 11 adet internet bağlantılı bilgisayar, 1 adet kitap okuma makinası, 1 adet büyüteç sistemi ile görme engelli vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Kaset ve CD'ler, CD çalarlar ile birlikte görme engelli kitapseverlere ödünç verilmektedir. Ayrıca bu bölümde kitap dışı materyal olarak; ses kaseti, CD, DVD, video kaset, braille kitap ve dergiler yer almaktadır.